المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (مركز حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفها (الإدارية، التقنية) للمواطنين فقط حملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض في التخصصات التالية:
وظائف المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية - المعايير والاعتماد بالتخصصات الصحية
- العلاقات والاتصال المؤسسي
- تقنيةالمعلومات
- إدارة الجودة الصحية
- الأمن السيبراني
- الإحصاء والأبحاث
- إدارة البيانات والمحفوظات
- وللمتخصصين بالتخصصات الأخرى
نبذة عن المركز:المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (مركز حكومي) وهو الجهة الرسمية المخولة منح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية.
وقد انبثق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية من المجلس الصحي السعودي كمنظمة غير هادفة للربح. وتكمن مهام المركز الرئيسية في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لإقامة الدليل على التقيد بتلك المعايير.