الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية يعلن عن وظائف شاغرة

مركز اعتماد المنشآت الصحية
المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
أ أ
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أعلن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (مركز حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفها (الإدارية، التقنية) للمواطنين فقط حملة البكالوريوس فأعلى  بمدينة الرياض في التخصصات التالية:اضافة اعلان

وظائف  المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

 - المعايير والاعتماد بالتخصصات الصحية
- العلاقات والاتصال المؤسسي
- تقنيةالمعلومات
- إدارة الجودة الصحية
- الأمن السيبراني 
- الإحصاء والأبحاث
- إدارة البيانات والمحفوظات
- وللمتخصصين بالتخصصات الأخرى

نبذة عن المركز:

المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (مركز حكومي) وهو الجهة الرسمية المخولة منح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية.
وقد انبثق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية من المجلس الصحي السعودي كمنظمة غير هادفة للربح. وتكمن مهام المركز الرئيسية في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لإقامة الدليل على التقيد بتلك المعايير.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من الأحد 1445/11/18هـ (الموافق 2024/5/26م) من خلال التأشير على الوظيفة المطلوبة والضغط على (Apply Now) أسفل الصفحة عبر الرابط: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الثلاثاء 1445/11/27هـ (الموافق 2024/6/4م)

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