خطوات حل الواجبات المدرسية ورفعها على منصة مدرستي

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من بين الخدمات المتنوعة التي تقدمها منصة مدرستي لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي، القيام بأداء الواجبات ومراجعتها من قبل المعلمين، ومتابعة وشرح الدروس عبر المنصة،





حل الواجبات عبر منصة مدرستي



طريقة رفع الواجبات في منصة مدرستي



التعرف على حالة الواجبات في مدرستي



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

