خدمة اليوم.. 9 خطوات لتعديل موعد اختبار الرخصة المهنية

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كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إمكانية تعديل مواعد الاختبار
الرقمي في قياس لاختبار الرخصة المهنية، حيث يمكن تعديل الموعد بسهولة إلكترونيًا عبر
موقع مركز قياس.
خطوات تغيير موعد اختبار قياس بعد الدفعوأكدت أنه يمكن تغيير موعد اختبار قياس وهو اختبار الرخصة المهنية الرقمي عبر الموقع الإلكتروني لمركز
قياس، وخدمة تمكن المستفيد بعد سداد رسوم الاختبار الرقمي من تعديل موعد الاختبار
عن طريق ملفه لدى موقع المركز الوطني للقياس، من خلال الخطوات الآتية:
1 - الدخول على صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس من هنا.
2 - إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم الضغط على "تسجيل الدخول".
3 - من خلال الصفحة الرئيسية اختيار "الاختبارات المسجلة"، تحديد الاختبار الذي يرغب المستفيد بالتعديل عليه.
4 - الضغط على تعديل "علماً أن التعديل متاح حتى قبل موعد الاختبار بـ 48 ساعة".
5 - تحديد مركز الاختبار من قائمة "مركز الاختبار".
6 - تحديد تاريخ ووقت الاختبار.
7 - الموافقة على سياسات المركز الوطني للقياس.
8 - الاطلاع على بيانات الموعد السابق والموعد الجديد وبيانات الاتصال.
9 - الاطلاع على بيانات الاختبار والضغط على (تأكيد إعادة الجدولة).
تغيير موعد اختبار قياس ورقيكما تتيح الهيئة أيضًا إمكانية تغيير موعد اختبار قياس الورقي،
وهي خدمة تتيح للمستفيد بعد سداد رسوم الاختبار الورقي من تعديل موعد الاختبار عن طريق
ملفه لدى موقع المركز الوطني للقياس، وذلك من خلال الخطوات الآتية:
1 - الدخول على صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس من هنا.
2 - إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم الضغط على "تسجيل الدخول".
3 - من خلال الصفحة الرئيسية اختيار "الاختبارات المسجلة".
4 - تحديد الاختبار الذي يرغب المستفيد التعديل عليه.
5 - الضغط على "تعديل"، علماً أن التعديل متاح حتى قبل موعد الاختبار بـ 72 ساعة".
تحديد المدينة ومقر الاختبار، ثم تحديد يوم وتاريخ ووقت الاختبار ثم "التالي".
6 - الاطلاع على بيانات الاختبار المعدّل والموافقة عليها عن طريق اختيار "الموافقة على تعديل موعد الاختبار أعلاه".
7 - الاطلاع على إشعار التسجيل.
8 - رسوم تعديل موعد اختبار قياس