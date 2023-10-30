خدمة اليوم.. 9 خطوات لتعديل موعد اختبار الرخصة المهنية

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كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إمكانية تعديل مواعد الاختبار الرقمي في قياس لاختبار الرخصة المهنية، حيث يمكن تعديل الموعد بسهولة إلكترونيًا عبر موقع مركز قياس. اضافة اعلان





خطوات تغيير موعد اختبار قياس بعد الدفع



تغيير موعد اختبار قياس ورقي



الاختبار التخصصي للرجال على رأس العمل



التسجيل للنساء من هن على رأس العمل

