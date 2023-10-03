الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. إعلان نتائج القبول في الوظائف العسكرية بوزارة الداخلية

الداخلية
الداخلية
أ أ
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أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج القبول المبدئي لرتبة (جندي) لديوان وزارة الداخلية (الأمن العام -  المديرية العامة للسجون)، والتي سبق أن تم الإعلان عنها سابقاً عبر موقع الوزارة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان
رابط الاستعلام - (اضغط هنا).

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة (جندي) في قطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام , السجون)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

ملف لشرح خطوات تحديث بيانات المؤهل العلمي في موقع وزارة التعليم (PDF):
اضغط هنا

الوظائف:
1- جندي (السجون).
2- جندي (الأمن العام).

المؤهل المطلوب:
- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

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