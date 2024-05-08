عاجل.. الزكاة والضريبة والجمارك: 5 شروط لاستيراد الكميات التجارية من خارج المملكة

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يلزم توفر سجل تجاري لنفس النشاط في حالة الاستيراد من الخارج للكميات التجارية.
استيراد الكميات من الخارج
جاء ذلك في رد من الهيئة، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم ما هي الاستراطات لاستيراد بضاعة من خارج المملكة وهل وثيقة العمل الحر تكفي لاستيراد بضائع؟؟".
وأجابت الهيئة، بقولها: : وعليكم السلام.. للكميات التجارية يلزم توفر التالي:
- سجل تجاري لنفس النشاط
- فاتورة تجارية
- بوليصة شحن
- دلالة منشأ ثابتة بطريقة غير قابلة للإزالة
- مستندات إضافية بحسب طبيعة السلع المستوردة.
وأضافت أنه يمكن معرفة الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة من خلال تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط التالي: "هنا
"،، كما تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
هذا ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين
الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات
والإعفاء من العقوبات المالية"، والتي تنتهي في 30 يونيو القادم 2024م.
إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل
وأوضحت الهيئة
أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من
غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في
تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة
القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة
الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
شروط الاستفادة من
مبادرة "إلغاء الغرامات"
وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون
المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة
التقديـــم للهيئة، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات
الضريبية المســـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم
الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال
مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا
تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل
تاريخ سريان هذه المبادرة.
الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال
الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني
، والمتضمن
شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من
العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها،
وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي
تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.
الاستفادة من تمديد المبادرة
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد
المبادرة خلال المدة المحددة لها والتي تنتهي بنهاية شهر يونيو القادم، والتواصل
معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)،
الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة
والضريبة والجمارك" على منصة X (@Zatca_Care)،
أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]
)، أو المحادثات الفورية عبر موقع
الهيئة. ((zatca.gov.sa