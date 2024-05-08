عاجل.. الزكاة والضريبة والجمارك: 5 شروط لاستيراد الكميات التجارية من خارج المملكة

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يلزم توفر سجل تجاري لنفس النشاط في حالة الاستيراد من الخارج للكميات التجارية.



استيراد الكميات من الخارج



دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، والتي تنتهي في 30 يونيو القادم 2024م.

جاء ذلك في رد من الهيئة، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم ما هي الاستراطات لاستيراد بضاعة من خارج المملكة وهل وثيقة العمل الحر تكفي لاستيراد بضائع؟؟".وأجابت الهيئة، بقولها: : وعليكم السلام.. للكميات التجارية يلزم توفر التالي:- سجل تجاري لنفس النشاط- فاتورة تجارية- بوليصة شحن- دلالة منشأ ثابتة بطريقة غير قابلة للإزالة- مستندات إضافية بحسب طبيعة السلع المستوردة.وأضافت أنه يمكن معرفة الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة من خلال تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط التالي: " هنا "،، كما تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.هذا و





إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل



شروط الاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات"



الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة



الاستفادة من تمديد المبادرة

