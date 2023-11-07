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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 4 خطوات للتقديم في برنامج التعاقد المؤقت والأطباء الزائرين

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برنامج التعاقد المؤقت والأطباء الزائرين
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الثلاثاء، أهم الخطوات للتقديم في برنامج التعاقد المؤقت والأطباء الزائرين.اضافة اعلان
وأوضحت وزارة الصحة، أن البرنامج يُعنى بزيادة الطاقة الاستيعابية للممارسين الصحين بمرافق وزارة الصحة؛ لمواكبة التوسع والتطور في الخدمات الصحية على مستوى العالم؛ لضمان الاستمرارية في الخدمات النوعية المقدمة من ذوي الكفاءات الصحية للتخصصات الدقيقة والنادرة.

الخطوات

1 - سجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني.
2 - تعبئة البيانات.
3 - إدراج مرفقات الطلب، وتشمل: السيرة الذاتية، وبطاقة الهوية "بطاقة الأحوال - الإقامة - جواز السفر"، والتحليل الفيروسي للكبد "ب"، والتصنيف المهني "سارية المفعول"، ومعادلة الشهادة في حال كانت من خارج المملكة.
4 - إرسال الطلب.

شروط استخدام الخدمة

1 - الخبرة المطلوبة تراوح بين سنتين وخمس سنوات، وذلك حسب التصنيف المهني.
2 - التسجيل في منصة زائرون متطلب أساسي للاستفادة من عروض التعاقد المؤقت.

المستندات المطلوبة

1 - السيرة الذاتية.
2 - بطاقة الهوية "بطاقة الأحوال - الإقامة - جواز السفر".
3 - التحليل الفيروسي للكبد "ب".
4 - التصنيف المهني "سارية المفعول".
5 - معادلة الشهادة في حال كانت من خارج المملكة.

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