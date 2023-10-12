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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 3 خطوات لإصدار إخلاء طرف إلكترونيًا

كيفية-إصدار-إخلاء-طرف-عن-طريق-المنصة-الوطنية-الموحدة
خطوات إصدار إخلاء طرف إلكترونيًا
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الخميس، أهم الخطوات اللازمة لإصدار إخلاء طرف إلكترونيًا.

خطوات لإصدار إخلاء طرف إلكترونيًااضافة اعلان

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، أن هذه الخدمة الإلكترونية تتيح للمواطن طباعة إخلاء طرفه إلكترونيًا.
كما يمكن تقديم إخلاء الطرف للجهات التي تطلبه من خلال تعبئة
الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية، سجل دخولك نموذج الخدمة وطباعة المستند، مع توفير إمكانية التحقق من إخلاء الطرف بطريقة إلكترونية.

الخطوات

1 - من خلال عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد.
2 - اختر خدمة إخلاء طرف من تبويب "الخدمات الإلكترونية" أعلى الصفحة.
3 - اضغط على أيقونة طباعة إخلاء طرف سيتم تنزيل الملف على جهازك لطباعته.

شروط استخدام الخدمة

- رقم الهوية الوطنية.

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