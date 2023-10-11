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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 11 خطوة للتسجيل كوسيط عقاري وإصدار شهادة عضوية إيجار

لبييي
التسجيل كوسيط عقاري
أ أ
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، خطوات التسجيل كوسيط عقاري وإصدار شهادة عضوية إيجار.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه من خلال هذه الخدمة يمكن للمنشآت التسجيل كوسطاء عقاريين وإصدار شهادة عضوية إيجار، عبر هذه الخطوات:اضافة اعلان

الخطوات

1 - سجل الدخول على المنصة.
2 - اضغط على (تسجيل منشأة وساطة عقارية).
3 - اقرأ المتطلبات ثم اضغط على (التالي).
4 - أدخل البيانات المطلوبة ثم اضغط على (التالي).
5 - اختر نوع المنشأة والبيانات المطلوبة، ثم اضغط على (التالي).
6 - يعرض النظام ملخص البيانات المدخلة، اضغط على (التالي).
7 - أدخل بيانات مدير المكتب، ثم اضغط على (التالي).
8 - أدخل رمز التحقق المرسل من (أبشر)، ثم اضغط على (التالي).
9 - وافق على الإقرار بالتعهدات، ثم اضغط على زر التسجيل.
10 - أكد البريد الإلكتروني المدخل لتفعيل الحساب.
11 - سجل الدخول على المنصة لمشاهدة البرنامج التدريبي للإيجار وإصدار شهادة عضوية وسيط عقاري معتمد.

شروط استخدام الخدمة


1 - أن يكون من أبناء المملكة.
2 - وجود سجل تجاري ساري الصلاحية.
3 - وجود عنوان وطني للمنشأة مسجل في البريد السعودي.
4 - إتمام الدورة التدريبية الإلكترونية "البرنامج التدريبي للإيجار".

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