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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 4 خطوات للاطلاع على أحكام القضاء التجاري

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خطوات للاطلاع على أحكام القضاء التجاري
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الثلاثاء، خطوات للاطلاع على أحكام القضاء التجاري.

خطوات للاطلاع على أحكام القضاء التجارياضافة اعلان

وأوضحت وزارة العدل، أن مستخدم هذه الخدمة يمكن له الاطلاع على الأحكام الخاصة بقضاياه وطباعتها، عبر هذه الخطوات:

الخطوات

1 - ادخل إلى بوابة نظام القضاء التجاري.
2 - اختر الخدمات القضائية.
3 - اختر "الاطلاع على الأحكام".
4 - أدخل رقم القضية والسنة والمحكمة.

شروط استخدام الخدمة

- أن تكون الدعوى قد تم الانتهاء منها بصدور حكم قضائي.

3 ملايين مستفيد من منصة تراضي الإلكترونية

كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عدد المستفيدين من منصة تراضي إلى أكثر من 3 ملايين مستفيد، منذ تدشين المنصة.
 وأوضحت الوزارة أن عدد جلسات المصالحة التي عقدتها المنصة عن بعد، بلغت أكثر من 1.5 مليون جلسة.
 وأشارت إلى أن مركز المصالحة في الوزارة يقدم خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية ، ويهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل اجتماعيًا واقتصاديًا لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.

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