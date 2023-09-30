خدمة اليوم.. 7 خطوات لتسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة

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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم السبت خطوات لتسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة، عبر منصة "إيجار".

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خطوات لتسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة



وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن منصة "إيجار" تتيح للوسيط العقاري "مكاتب العقارات وشركات الوساطة العقارية" أو المؤجر أو المستأجر، توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحدة.* الخطوات:1 - ادخل على خدمة تسجيل عقد الإيجار.2 - أدخل معلومات المستأجر واضغط على "تحقق".3 - اختر العقار أو الوحدات الإيجارية.4 - أدخل بيانات عقد الإيجار والمرافقين، ثم اضغط على "التالي".5 - أدخل قيمة الإيجار السنوي للوحدة وللخدمات العامة، ثم اضغط على "التالي"6 - اضغط على "إرسال العقد للتوثيق".7 - يتم توثيق العقد من قبل المؤجر والمستأجر عن طريق "أبشر"* شروط استخدام الخدمة:1 - وجود صكوك عقارية مضافة مسبقا.2 - وجود عقارات سكنية مضافة مسبقا.3 - وجود وحدات إيجارية مضافة مسبقا.