الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة اليوم.. 4 خطوات لإلغاء عقود الإيجار السكنية الموحدة

شبكة-ايجار
إلغاء عقود الإيجار السكنية الموحدة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الخميس، أهم الخطوات المطلوبة لإلغاء عقود الإيجار السكنية الموحدة.

العقد ينتهي تلقائيًا بنهاية مدتهاضافة اعلان

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن العقد ينتهي تلقائيًا بنهاية مدته المتفق عليها.

العقد يتجدد تلقائيًا عبر شبكة "إيجار"
وأضاف أنه إذا كان العقد يتجدد تلقائيًا ويرغب الطرفان في إنهائه؛ فإن شبكة "إيجار" تتيح خدمة إلغائه.

* الخطوات:
1 - اذهب إلى الشاشة الرئيسية لشبكة إيجار، ومن القائمة الرئيسية اضغط على: قائمة عقود الإيجار-عقد الإيجار.
2 - اختر العقد المراد إلغاؤه من قائمة العقود، واضغط على أيقونة "العرض".
3 - تأكد من أن العقد المستعرض هو العقد المراد حذفه، ثم اضغط على زر "إنهاء عقد الإيجار".
4 - اختر سبب الانتهاء، وأدخل تاريخ الانتهاء والتعليقات في حال كان السبب "أخرى"، ثم "الإقرار بالتنازل عن حقي في استلام باقي دفعات الإيجار"، ثم اضغط على زر "تأكيد".

اقرأ أيضا

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
2:38 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

كم العمر المحدد للتسجيل في التأمينات؟

وظائف-شاغرة-1694636191-0
2:30 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

سارع بالتقديم.. الإعلان عن 1560وظيفة في كافة التخصصات

مستشفى قوى الأمن
1:05 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

الآن.. مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات لكل الخريجين

حساب المواطن
12:12 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

قبل صرف دفعة أكتوبر.. حساب المواطن يرد على البنوك بإجراء حازم

اقرأ أيضا

مكافآت شهرية.. "الوطني للموارد الحكومية" يفتح التقديم في التدريب التعاوني

برواتب 7 آلاف ريال.. أكاديمية البناء تفتح التوظيف في برنامج الدبلوم

تنبيه مهم من قنصلية المملكة في هيوستن للمواطنين

بدء التقديم في وظائف وزارة الصحة بعدة مناطق بالمملكة

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

ضريبة-القيمة-المضافة-1 12:08 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة

7687677 12:30 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 10 خطوات لتجديد رخصة مستودع ضريبي

45603ec8-039c-4fd0-9cff-9c115db59974 2:08 ص السبت، 30 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 7 خطوات لتسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة

a480918ee0db4ca3985e4054d10de73b 10:30 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. أهم 8 خطوات مطلوبة لنظام رسوم الأراضي البيضاء

اقرأ أيضا

الشركة السعودية للخدمات الأرضية - الخدمات الأرضية
8:46 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

برنامج ريف
7:20 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

برنامج ريف يوضح الخدمات والمشروعات المدعومة في منطقة المدينة المنورة

التأمينات الاجتماعية
7:01 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

توضيح من التأمينات بشأن إيقاف الاشتراك لـ"المشترك الاختياري"

وزارة الصحة السعودية 2
6:24 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

وزارة الصحة تعلن عن وظائف أطباء مقيمين في تخصص طب الأسنان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

قفغ فق
2:37 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

عاجل.. "مدني الطائف" يُباشر حريقًا ضخمًا ويدعو لإخلاء المنازل

وظائف-شاغرة-1694636191-0
2:30 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

سارع بالتقديم.. الإعلان عن 1560وظيفة في كافة التخصصات

F7qOrsdXgAA1Zqu
1:32 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

خبير طقس يكشف عن أبرد وأحرّ مدينة في المملكة طوال العام

16900307030
12:51 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

"حالة شاذة غير مسبوقة".. هذا الشهر هو الأكثر حرًّا بالعالم وبفارق كبير

أخبار السعودية
12:43 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. بشرى حول رواتب معلمي القطاع الخاص وحساب المواطن يرد على البنوك بهذا الإجراء

حساب المواطن
12:12 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

قبل صرف دفعة أكتوبر.. حساب المواطن يرد على البنوك بإجراء حازم