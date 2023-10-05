خدمة اليوم.. 4 خطوات لإلغاء عقود الإيجار السكنية الموحدة

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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الخميس، أهم الخطوات المطلوبة لإلغاء عقود الإيجار السكنية الموحدة.





العقد ينتهي تلقائيًا بنهاية مدته اضافة اعلان



وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن العقد ينتهي تلقائيًا بنهاية مدته المتفق عليها.العقد يتجدد تلقائيًا عبر شبكة "إيجار"وأضاف أنه إذا كان العقد يتجدد تلقائيًا ويرغب الطرفان في إنهائه؛ فإن شبكة "إيجار" تتيح خدمة إلغائه.* الخطوات:1 - اذهب إلى الشاشة الرئيسية لشبكة إيجار، ومن القائمة الرئيسية اضغط على: قائمة عقود الإيجار-عقد الإيجار.2 - اختر العقد المراد إلغاؤه من قائمة العقود، واضغط على أيقونة "العرض".3 - تأكد من أن العقد المستعرض هو العقد المراد حذفه، ثم اضغط على زر "إنهاء عقد الإيجار".4 - اختر سبب الانتهاء، وأدخل تاريخ الانتهاء والتعليقات في حال كان السبب "أخرى"، ثم "الإقرار بالتنازل عن حقي في استلام باقي دفعات الإيجار"، ثم اضغط على زر "تأكيد".