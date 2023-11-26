الأحد، 12 جمادى الأولى 1445 ، 26 نوفمبر 2023

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جهز أوراقك.. فتح باب التوظيف لكافة المؤهلات بقطاع الطيران

شركة السلام لصناعة الطيران
وظائف السلام للطيران
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أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران عن توفر فتح التوظيف (أكثر من 50 وظيفة) بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

– مدخل بيانات.
– فني إدارة جرد.
– مستشار مالي.
– فني إلكترونيات.
– مستشار قانوني.
– محلل ومبرمج حاسب آلي.
– إداري خدمات (الكفاءة فأعلى).
– مدرس صيانة عامة للطائرات.
– أخصائي وسائل سمعية وبصرية.
– مستشار عقود فنية.
– مراقبة عقود فنية.
– مهندس برامج.
– فني وسائل سمعية وبصرية.
– فني طباعة.
– مساعد مبرمج.
– مهندس أول ميكانيكي.
– أخصائي عقود فنية.
– مهندس إلكترونيات.
– استشاري تدريب.
– محلل نظم معلومات.
– مبرمج حاسب آلي.
– فني كهرباء.
– معلم أسلحه وتكتيكات طيار ف15.
– معلم أسلحه و تكتيكات ومستشار للقائد.
– معلم أسلحه و تكتيكات وموجهي مقاتلات.
– أخصائي نظم معلومات.
– مدرس محركات.
– مدرس أنظمة تسليح.
– أخصائي تموين.
– مشرف مشروع تخطيط مهام.
– أخصائي تسجيل رماية.
– أخصائي إبطال متفجرات.
– مهندس معماري.
– فني شبكات.
– مدرس دراسات أرضية وطيران تشبيهي.
– أخصائي محاسبة.
– استشاري عقود.
– أخصائي عقود.
– مدقق عقود فنية.
– مستشار نفسي.
– أخصائي صيانة عامة للطائرات.
– أخصائي صيانة المعدات البيئية والكهرباء.
– مشرف صيانة أسلحه.
– أخصائي صيانة أجهزة مراقبة الهجوم الإلكتروني المتكامل.
– أخصائي صيانة المحركات النفاثة.
– أخصائي صيانة أجهزة الأسلحة.
– أخصائي صيانة هياكل الطائرات ومكافحة الصدأ.
– مشرف إنتاج.
– أخصائي صيانة الطائرات التي تعمل بضغط السائل والهواء.
– أخصائي صيانة معدات المساندة الأرضية.
– أخصائي مراقبة مواد.
– أخصائي صيانة عدادات وأجهزة مراقبة الطيران الإلكتروني.
– أخصائي صيانة جهاز الملاحة والتهديف.
– مستشار قائد سرب الصيانة.
– فني معدات أرضية.
– فني أشعة الطائرات ف 15.
– أخصائي كهرباء وهوائيات طائرات ف15.
– مشرف عام الصيانة المتوسطة.
– أخصائي صيانة أجهزة وقود الطائرات.
– أخصائي مساندة الحياة.
– مستشار قسم الملاحة والتهديف.
– فني هياكل الطائرات ومكافحة الصدأ.
– أخصائي صيانة مقاعد الإنقاذ.
– فني حاسب آلي.
– فني عمليات جوية.
– أخصائي تدريب.
– أخصائي تحديد أهداف.
– فني ميكانيكا.
– أخصائي تسليح.
– أخصائي إلكترونيات.
– مدرس تحليل صور جوية.
– أخصائي إدارة.
– مهندس كهربائي.
– أخصائي فحص الأجهزة دون تدميرها.
– مدرب طيران تشبيهي أف 15 سي مدرب طيار.

موعد التقديم

– التقديم متاح الآن وينتهي التقديم عن الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم

– التقديم متاح من خلال الدخول على هذا  الرابط، (اضغط هنا).

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