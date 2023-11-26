جهز أوراقك.. فتح باب التوظيف لكافة المؤهلات بقطاع الطيران

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أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران عن توفر فتح التوظيف (أكثر من 50 وظيفة) بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





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