للدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بوزارة الطاقة في مختلف المناطق

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أعلنت وزارة الطاقة
عن طرح 55 وظيفة شاغرة حملة الدبلوم البكالوريوس فأعلى تشمل 14 وظيفة لا تتطلب الخبرة
في مختلف المناطق، وذلك على النحو التالي:
* المسميات الوظيفية:- سكرتير
- مدير مشروع مساعد
- رئيس قسم خدمات التكامل
- مدير مشروع
- مدير مشروع أول
- مدير المشاريع البحثية
- مشرف فريق (وظائف متعددة)
- خبير دعم إداري
- مراقب ميداني (وظائف متعددة)
- أخصائي أول متابعة الالتزام
- أخصائي إستراتيجية أول
- أخصائي أول تميز علاقات
- أخصائي اتصالات إدارية
- أخصائي توقيع أول
- أخصائي تخطيط
- أخصائي مشاريع بحثسة
- أخصائي أول تراخيص
- أخصائي أول تخطيط
- أخصائي تراخيص
- أخصائي عرض أول
- أخصائي مراقبة سير معاملات
- مهندس محترف قياس زيت وغاز
- مهندس خبير مشاريع هندسية
- وظائف أخرى.
* المؤهلات المستهدفة:- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
* مناطق العمل:
- الرياض
- جدة
- المدينة المنورة
- الشرقية
- الطائف
- الدوادمي
- تبوك
- جازان
- أبها
- بريدة
- سكاكا
- ينبع
- عرعر