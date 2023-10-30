للدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بوزارة الطاقة في مختلف المناطق

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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح 55 وظيفة شاغرة حملة الدبلوم البكالوريوس فأعلى تشمل 14 وظيفة لا تتطلب الخبرة في مختلف المناطق، وذلك على النحو التالي: اضافة اعلان





* المسميات الوظيفية:



* المؤهلات المستهدفة:



* طريقة التقديم:

