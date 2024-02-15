الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

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وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة - الرياض
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
أ أ
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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى في عدة تخصصات على النحو التالي:

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وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي

المسميات الوظيفية:

- رجال إطفاء
- مدير السلامة
- ممرضة مسجلة
- عامل اجتماعي
- متخصص في CSSU
- مهندس طباعة ثلاثية الأبعاد
- أخصائي إعادة تأهيل ضعف البصر

المؤهلات المطلوبة:

- الثانوية العامة 
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى 

التخصصات المطلوبة:


- الأحياء
- الكيمياء 
- التمريض 
- طب العيون
- علوم الرؤية
- الطبية الحيوية
- هندسة السلامة
- الدراسات الاجتماعية
- الهندسة الميكانيكية
- أو مايعادلهم

طريقة التقديم:


التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

نبذة عن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:


مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بدأت قصته حين لاحظ الملك خالد رحمه الله الصعوبات التي كان المواطنون السعوديين يواجهونها أثناء سفرهم للخارج لتلقي العلاج الطبي والجراحي لأمراض العيون عندها أدرك الملك حاجة البلاد لوجود مركز طبي متكامل ومتقدم للعلاج والابحاث في طب العيون وفي 1979م تم اصدار أمر ملكي ببناء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والذي ارتقى اليوم ليصنف ضمن أفضل مستشفيات العالم.

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