وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى في عدة تخصصات على النحو التالي:





وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي



المسميات الوظيفية:



المؤهلات المطلوبة:



التخصصات المطلوبة:



طريقة التقديم:



نبذة عن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:

