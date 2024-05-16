توضيح مهم من المرور للاستفادة من المخالفات المتراكمة

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أكدت الإدارة العامة للمرور، عدم الحاجة لزيارتها أو التقديم أو التسجيل في أي مواقع، للاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية.
تخفيض المخالفات المرورية المتراكمةوقال المرور، عبر حسابه في منصة إكس: "إن تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م بنسبة (50%)، لا يتطلب التقديم أو التسجيل في أي مواقع أو زيارة مقار الإدارة العامة للمرور".
وأضاف المرور : "أن التخفيض يظهر آليا من تاريخ 18 أبريل 2024م، حتى تاريخ 18 أكتوبر من ذات العام، مشيرة إلى الروابط والمكالمات الهاتفية التي تزعم سداد المخالفات المرورية.
التوقف قبل المناطق المخصصة لعبور المشاةفي سياق آخر، أصدرت الإدارة العامة للمرور، تنبيهًا بشأن التوقف قبل المناطق المخصصة لعبور المشاة.
وحذرت على حسابها في منصة إكس، من عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة لهم، مشيرة إلى ما يصاحب ذلك من مخاطر وتداعيات.
وأوضحت "المرور"، أن عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة يعرض حياة الناس للخطر، ويتسبب في تعطيل الحركة المرورية.