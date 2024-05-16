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توضيح مهم من المرور للاستفادة من المخالفات المتراكمة

المرور - تجاوز السرعات المحددة على الطريق
المرور
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أكدت الإدارة العامة للمرور، عدم الحاجة لزيارتها أو التقديم أو التسجيل في أي مواقع، للاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية.

تخفيض المخالفات المرورية المتراكمةاضافة اعلان

وقال المرور، عبر حسابه في منصة إكس: "إن تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م بنسبة (50%)، لا يتطلب التقديم أو التسجيل في أي مواقع أو زيارة مقار الإدارة العامة للمرور".
وأضاف المرور : "أن التخفيض يظهر آليا من تاريخ 18 أبريل 2024م، حتى تاريخ 18 أكتوبر من ذات العام، مشيرة إلى الروابط والمكالمات الهاتفية التي تزعم سداد المخالفات المرورية.


التوقف قبل المناطق المخصصة لعبور المشاة

في سياق آخر، أصدرت الإدارة العامة للمرور، تنبيهًا بشأن التوقف قبل المناطق المخصصة لعبور المشاة.
وحذرت على حسابها في منصة إكس، من عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة لهم، مشيرة إلى ما يصاحب ذلك من مخاطر وتداعيات.
وأوضحت "المرور"، أن عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة يعرض حياة الناس للخطر، ويتسبب في تعطيل الحركة المرورية.

متى تُسحب رخصة القيادة؟

يذكر أن عملية سحب رخصة القيادة في المملكة، تكون عندما يصل الشخص المخالف إلى تجميع 18 نقطة في نظام مخالفات المرور خلال السنة الهجرية، عندما يحدث ذلك، يتم سحب رخصة القيادة نهائيًا، يُذكر أن النظام يحتسب النقاط على أساس المخالفات المرورية، وكل مخالفة لها نقاط محددة تتم تسجيلها في حساب السائق.

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