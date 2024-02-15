سارع بالتقديم.. الداخلية تطرح وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن للثانوية فأعلى

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أعلن
مستشفى قوى الأمن بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء حملة
الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:
الداخلية تطرح وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن1 -
مصور فوتوغرافي "الرياض".
المتطلبات: مؤهل الثانوية العامة مع خبرة 3 سنوات أو الدبلوم "لايشترط خبرة".
2 - إستشاري تأهيل "الرياض".
المتطلبات: درجة البكالوريوس الطب، أو بكالوريوس الجراحة (MBBS) أو ما يعادلها مع خبرة 3 شنوات.
3 - أخصائي تموين أول "الرياض".
المتلطلبات: درجة البكالوريوس في العلوم في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة مع خبرة سنتين.
4 - منسق أبحاث التمريض السريرية "الرياض".
المتطلبات: درجة البكالوريوس العلوم في التمريض من منشأة معترف بها مع خبرة 6 سنوات.
5 - مدرب سريري تمريض "الرياض".
المتطلبات: درجة البكالوريوس العلوم في التمريض مع خبرة 6 سنوات.
6 - أخصائي تمريض سريري "الرياض".
المتطلبات: درجة البكالوريوس العلوم في التمريض مع خبرة 6 سنوات.
7 - ممرض مسجل "الرياض".
المتطلبات: درجة البكالوريوس العلوم في التمريض "لا يشترط خبرة".
8 - استشاري أمراض نفسية "الرياض".
المتطلبات: شهادة الطب (MBBS) من كلية الطب المعترف بها مع خبرة 3 سنوات.
الشروط
العامة:-
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- توفر المهارات والمعرفة المطلوبة لكل وظيفة.