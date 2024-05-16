السعودية للكهرباء توضح شروط سداد 50% من قيمة الفاتورة

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أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنه يمكن للمستفيد سداد 50% من إجمالي قيمة فاتورتك حصرياً من خلال موقع وتطبيق الكهرباء (بحد أقصى مرتين في العام الميلادي).



سداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء



إصدار قرار من قرار من السعودية للكهرباء: