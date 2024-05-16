عاجل.. إيجار تكشف عن رسوم تجديد العقد

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ردت منصة إيجار على سؤال من قبل أحد الأشخاص يسأل فيه عن المبلغ المستحق حال تجديد العقد.



رسوم تجديد العقد عبر إيجار:



إنهاء العقد من المؤجر قبل الموعد المحدد:



دفع إيجار مسبق عبر منصة إيجار:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة عبر حسابها في منصة إكس يقول فيه : " كم المبلغ رسوم تجديد العقد؟".وجاء الرد من المنصة على سؤاله بالقول : "حياك الله.. نود إفادتك بأن رسوم العقد السكني 125 ريالا للسنة والعقد التجاري أول سنة 200 باقي السنوات 400 لكل سنة.. نسعد بخدمتك" .كما تفاعلت منصة إيجار مع سؤال من أحد المستأجرين، والذي يستفسر عن إمكانية إنهاء العقد من قبل المؤجر قبل الوقت المحدد في العقد.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه :"السلام عليكم.. أخي الفاضل ما هو حق المستأجر في حال قام المؤجر بإرسال رغبته بعدم التجديد وطلب الإخلاء قبل انتهاء العقد بمدة أقل من ٦٠ يوما أي قبل انتهاء العقد بـ ٤٩ يوما".وجاء الرد على استفساره بالقول :" وعليكم السلام.. حياك الله، في حال عدم الرغبة في التجديد يجب إخلاء العقار مع مدة انتهاء العقد نسعد بخدمتك".أيضا ردت منصة إيجار على تساؤل من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية دفع شهرين متتاليين مقدما عبر المنصة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. عندي استفسار بخصوص دفع الإيجار عبر المنصة؛ هل أستطيع دفع إيجار شهرين مقدمًا ؟ وما هي الآلية المتبعة في حال كان الإجراء متاحا؟".وجاء الرد من المنصة على استفساره :"حياك الله يتم سداد القيمة الإيجارية حسب جدول الدفعات في نسخة العقد.. نسعد بخدمتك".