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لا يشترط الخبرة.. وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

وزارة - الطاقة
وزارة الطاقة
أ أ
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أعلنت وزارة الطاقة عن توفر وظائف إدارية بمسمى (مسؤول إداري أول) لحملة الدبلوم فأعلى (لا يشترط خبرة) للعمل بمدينة الرياض على النحو التالي:

المتطلبات للتوظيف:اضافة اعلان

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص مناسب.
- (لا يشترط الخبرة) يفضل خبرة سنتين.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

التخصصات المناسبة:

- إدارة المكاتب
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- الإدارة المكتبية
- السكرتارية التنفيذية
- السكرتارية

المهام الأساسية:

- ينجز أنشطة تقديم الدعم الإداري للمسؤول المباشر من خلال استكمال المهام الرئيسية مثل:
- جدولة الاجتماعات.
- تجهيز / إعادة توجيه المكالمات وإدارة المكالمات الجماعية.
- حجوزات السفر.
- يشارك في إبلاغ جميع الحاضرين بأجندة الاجتماعات وجداولها الزمنية، والتأكد من مواءمتها لجدول أعمال الحضور.
- يعالج مهام إعداد وصياغة محاضر الاجتماعات وتسجيل الحضور.
- يشارك مع أصحاب المصلحة المعنيين لإعداد الملفات والمعلومات التي يحتاجها المسؤول المباشر قبل الاجتماعات الرئيسية.
- يعد الطلبات والوثائق الواردة للمسؤول المباشر وفقًا للأولوية.
- يتأكد من توافر اللوازم المكتبية في مكتب المسؤول المباشر.
- ينجز مهام إدارة البريد / المراسلات الواردة والصادرة المتعلقة بالمسؤول المباشر.
- ينسق لإدارة المرافق والمهام ذات الصلة بالمكتب.
- يعالج جميع المهام المتعلقة بخدمات الضيافة والمهام ذات الصلة بالمكتب.
- يلتزم بضوابط وسلوكيات العمل وسياسات الأمن السيبراني بالوزارة والإجراءات الخاصة بالوحدة التنظيمية.
- يقوم بأي مهام أخرى تكلف من قبل الرؤساء المباشرين.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا 

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