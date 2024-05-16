عاجل.. هل من شروط تجديد إقامة العمالة المنزلية تسديد مخالفات الكفيل المرورية؟

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تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع تساؤل من قبل أحد الأشخاص يسأل عن تأثير المخالفات المرورية على تجديد إقامة العمالة المنزلية.



تسديد المخالفات أثناء تجديد إقامة العمالة المنزلية:



تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية:



تصريح خروج وعودة لسائق خاص:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة إكس قائلا :" السلام عليكم.. يوجد لديّ خادمة وأرغب بتجديد الإقامة لها ويوجد عليّ مخالفات مرورية هل من شروط تجديد إقامة العامل المنزلي تسديد مخالفات الكفيل".وجاء الرد على سؤاله بالقول :"وعليكم السلام.. وجود مخالفات على صاحب العمل لا يعيق من إتمام خدمات المكفولين على سجله عبر منصة أبشر.. نسعد بك".كما ردت المديرية العامة للجوازات على استفسار من قبل سائق خاص يسأل عن إمكانية تجديد هوية الإقامة في الوقت الحالي.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا عبر حساب العناية بالعملاء على منصة إكس يقول فيه :"السلام عليكم.. أنا سائق خاص وباقي في الإقامة ٨ شهور.. هل ينفع التجديد في الوقت الحالي؟".وجاءه الرد على استفساره بالقول : "وعليكم السلام، بإمكانك تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية في حال كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهر، وفي حالة العمالة التجارية، إذا تبقى على صلاحية هوية مقيم أقل من 6 شهور مع وجود ( رخصة العمل ، ووثيقة التأمين الصحي ) سارية الصلاحية. نسعد بتواصلك ".أيضا ردت المديرية العامة للجوازات على سؤال من قبل سائق يريد تسوية خروج وعودة، كن كفيله يوجد بالسجن، ولا يدير ما هي الطريقة المناسبة للحصول على تأشيرتي الخروج والعودة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة أكس يقول فيه :" السلام عليكم.. لو سمحت كفيلي مسجون وأريد تسوية خروج وعودة أنا سائق خاص.. إيش الطريق؟".وجاء الرد على سؤاله بالقول :" وعليكم السلام.. يتم مراجعة المديرية العامة للسجون من قبل الوكيل لمعرفة الإجراءات في نص الوكالة المطلوبة من ثم مراجعة إدارة الجوازات لتنفيذ الإجراء حسب المنصوص عليه بالوكالة.. سعدنا بتواصلك".