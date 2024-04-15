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معلومة تهمك.. أقل وأقصى مدة لعقد الإيجار

إيجار -
منصة إيجار
أ أ
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كشفت منصة "إيجار" عن أقل وأقصى مدة لإبرام عقد الإيجار. 
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "أقل مدة للعقد يوم واحد وأقصى مدة 30 سنة". اضافة اعلان
جاء التنويه ردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول: أنا انتهى عقد ايجاري، وأريد عقدًا جديدًا لكن حاجتي للشقة فقط خمسه شهور، ويسأل عن مدى إمكانية توقيع عقد بتلك المدة.


مدد مرنة لعقد الإيجار 

وفي مارس، أعلنت الهيئة العامة للعقار  عن تحديثات وخدمات إضافية تضمنتها "إيجار"، شملت "مددًا مرنة" لعقد الإيجار وتبدأ من يوم واحد حتى أكثر من 30 سنة.
بالإضافة إلى خدمة "تقبيل العقد" والتي تُمكّن المستأجر من التنازل عن المدة المتبقية في عقد الإيجار السكني إلى مستأجر آخر، وذلك من دون الحاجة إلى إنهاء العقد القائم وتسجيل عقد جديد. 
وأوضحت هيئة العقار إمكانية توثيق العقود الإيجارية بنوعيها التجاري والسكني بمدد مرنة، مع محافظة العقد سكني أو تجاري على غالبية امتيازات العقود الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
كما بينت إمكانية الاستفادة من خدمة "تقبيل العقد"، واطلاع جميع الأطراف الإيجارية على حالة الطلب بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات بين المستأجر الأساسي والمؤجر والمستأجر الجديد داخل منصة "إيجار".

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