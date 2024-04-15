عاجل.. الراتب الأساسي أم مضافًا إليه البدلات؟.. كيف يتم حساب الضمان الاجتماعي؟

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يُعرف حساب الحد المانع من الدعم، بأنه هو الحد الذي إذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة تصبح الأسرة غير مستحقة للدعم.





كيفية احتساب الحد المانع في الضمان الاجتماعي؟



وردًا على استفسار لأحد المتابعين يسأل: "هل الراتب الأساسي وحده أم مضافًا إلى البدلات يُحسب في الضمان الاجتماعي؟"

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها في منصة "إكس": "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع، ولابد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الأسرة كاملا".

وأضافت: "كما يؤخذ بالاعتبار كافة أنواع الدخل 50% من الدخل المكتسب (راتب شهري أو عائد تجاري) + إجمالي الدخل غير المكتسب (الإعانات الحكومية باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة)".





يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع، ولابد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الاسرة كاملا، كما يؤخذ بالاعتبار كافة أنواع الدخل 50% من الدخل المكتسب (راتب شهري او عائد تجاري) + إجمالي الدخل غير المكتسب (cont) وعليكم السلام ،يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع، ولابد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الاسرة كاملا، كما يؤخذ بالاعتبار كافة أنواع الدخل 50% من الدخل المكتسب (راتب شهري او عائد تجاري) + إجمالي الدخل غير المكتسب (cont) https://t.co/Q8G5yBl9uB April 15, 2024





الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان



الحد المانع لمعاش الضمان



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



ووفقًا للتعديلات التي تم إقرارها في أكتوبر الماضي، فقد تم زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20 في المئة للعائل، بحد أقصى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.وأصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة 1320 ريالًا بدلًا من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالًا.وتشمل الزيادةُ جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ5000 ريال.وتم تطبيق هذه الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.وعلى ضوء تلك الزيادة في قيمة معاش الضمان الاجتماعي، فقد تم زيادة الحد المانع ليصبح، 1320 ريالاً، لكل فرد مستقل بذاته، وعند تجاوزه يتم منع المواطن من صرف دعم الضمان الاجتماعي.فرد واحد - المانع 1320 ريالاًفردان- الحد المانع 1980 ريالاً3 أفراد- الحد المانع 2640 ريالاً4 أفراد - الحد المانع 3300 ريال.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.