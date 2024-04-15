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عاجل.. الصندوق العقاري: في هذا الموعد من كل شهر يتم إيداع الدعم السكني للمتقاعدين

الصندوق العقاري- العقارات - سكني
صندوق التنمية العقارية
أ أ
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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين مع استفسار وجه له من قبل أحد الأشخاص، يستوضح فيه عن موعد نزول الدعم السكني لهم.

موعد إيداع الدعم السكني للمتقاعدين:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص وجه سؤالا يقول فيه :"استفسار شهر واحد مايو راح تزل رواتب المتقاعدين.. طيب كيف راح يتم إيداع الدعم السكني لهم نرجو التوضيح وشكرا؟".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"عزيزي المستفيد.. يتم إيداع الدعم الشهري في يوم 24 ميلادي من كل شهر, إلى يومين عمل كحد أقصى.. سعدنا بتواصلك".

الحصول على القرض العقاري:

كما أجاب حساب العناية بالمستفيدين ، على استفسار طرحه مواطن بخصوص الحصول على القرض العقاري مباشرة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" كيف أحصل على القرض العقاري مباشرة من الصندوق علما بأني مقدم عليه من عام 1431هـ، وليس عندي منزل وعمري الآن 56 عاما".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"عزيزي المستفيد.. لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم". 

طلب جديد للحصول على قرض من الصندوق العقاري:

أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن، يستعلم عن كيفية الحصول على قرض.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم..  كيف أقدر أخذ قرض من عندكم على تمويل العقاري من بنكي.. وكيف أقدم؟".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".

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