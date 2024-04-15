عاجل.. الصندوق العقاري: في هذا الموعد من كل شهر يتم إيداع الدعم السكني للمتقاعدين

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين مع استفسار وجه له من قبل أحد الأشخاص، يستوضح فيه عن موعد نزول الدعم السكني لهم.



موعد إيداع الدعم السكني للمتقاعدين:



الحصول على القرض العقاري:



طلب جديد للحصول على قرض من الصندوق العقاري:



وكان أحد الأشخاص وجه سؤالا يقول فيه :"استفسار شهر واحد مايو راح تزل رواتب المتقاعدين.. طيب كيف راح يتم إيداع الدعم السكني لهم نرجو التوضيح وشكرا؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"عزيزي المستفيد.. يتم إيداع الدعم الشهري في يوم 24 ميلادي من كل شهر, إلى يومين عمل كحد أقصى.. سعدنا بتواصلك".كما أجاب حساب العناية بالمستفيدين ، على استفسار طرحه مواطن بخصوص الحصول على القرض العقاري مباشرة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" كيف أحصل على القرض العقاري مباشرة من الصندوق علما بأني مقدم عليه من عام 1431هـ، وليس عندي منزل وعمري الآن 56 عاما".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"عزيزي المستفيد.. لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن، يستعلم عن كيفية الحصول على قرض.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. كيف أقدر أخذ قرض من عندكم على تمويل العقاري من بنكي.. وكيف أقدم؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".