جامعة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر برنامج التشغيل الذاتي

أ أ
أعلنت جامعة القصيم عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على برنامج التشغيل الذاتي في المستشفى البيطري حسب المسميات والشروط التالية:
وظائف جامعة القصيم
اضافة اعلان
- استشاري طب بيطري أمراض معدية (رجال).
- استشاري طب بيطري تحاليل مخبرية (رجال).
- استشاري طب بيطري أمراض حيوانات أليفة (رجال).
- استشاري طب بيطري جراحة (رجال).
- استشاري طب بيطري ولادة ونقل أجنة (رجال)
- طبيب بيطري أخصائي حيوانات أليفة (نساء).
شروط التقديم للوظائف:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألا يقل المؤهل العلمي لوظائف استشاري الطب البيطري عن الدكتوراه في مجالات الطب البيطري.
- ألا يقل المؤهل العلمي لوظائف الطبيب البيطري عن مؤهل البكالوريوس في مجالات الطب البيطري.
- ألا تقل عدد سنوات الخبرة لشغل وظيفة استشاري طبيب بيطري عن خمس سنوات بعد المؤهل في مجال التخصص للوظيفة المتقدم عليها.
- ألا يقل عدد سنوات الخبرة لشغل وظيفة طبيب بيطري عن ثلاث سنوات بعد المؤهل في مجال التخصص للوظيفة المتقدم عليها
- أداء اختبار القدرات العامة (قياس).
- اجتياز الاختبار التحريري بنسبة لا تقل عن 70%.
- ألا يشغل وظيفة حكومية.
- أن يكون لائق طبياً.
ملاحظة:
- في حال الترشيح على الوظيفة يلزم إحضار إخلاء طرف من المؤسسـة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الموارد البشرية خلال 10 أيام.
طريقة التقديم على الوظائف:
يبدأ التقديم يوم الخميس 1445/7/6هـ من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى الأحد 1445/7/9هـ.