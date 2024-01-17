جامعة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر برنامج التشغيل الذاتي

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أعلنت جامعة القصيم عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على برنامج التشغيل الذاتي في المستشفى البيطري حسب المسميات والشروط التالية:





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شروط التقديم للوظائف:



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طريقة التقديم على الوظائف:

