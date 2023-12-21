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برنامج تنمية القدرات البشرية يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

برنامج تنمية القدرات البشرية
برنامج تنمية القدرات البشرية
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أعلن برنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة في مجالي (الموارد البشرية) و (الإعلام) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف المتاحة:


1- خبير موارد بشرية:
- درجة البكالوريوس في الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو مجال ذي صلة.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة الموارد البشرية مع سجل حافل كخبير موارد بشرية.

2- خبير الإنتاج الإعلامي:
- درجة البكالوريوس في مجال الاتصال والإعلام أو مجال ذي صلة.
- خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في إنتاج الفيديو والتصوير الفوتوغرافي وكتابة السيناريو والإخراج والتحرير، وإظهار القيادة الناجحة في تنفيذ مشاريع الوسائط المتعددة.

نبذة عن البرنامج :

- برنامج تنمية القدرات البشرية هو أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 15 سبتمبر 2021م، بهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا وتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع، من خلال تطوير رحلة تنمية القدرات البشرية بداية من مرحلة الطفولة، مروراً بالجامعات والكليات والمعاهد.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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