برنامج تنمية القدرات البشرية يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلن برنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة في مجالي (الموارد البشرية) و (الإعلام) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





الوظائف المتاحة:



نبذة عن البرنامج :



طريقة التقديم:

