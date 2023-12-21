35 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في 5 مدن

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أعلنت مجموعة العليان عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 35 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في (الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، الخبر)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة بالتفصيل:- مسؤول الخزينة.
- مُمثل مبيعات الأعمال (ثانوية فأعلى).
- مسؤول التحليل المالي.
- أخصائي مبيعات.
- مسؤول التسويق التجاري.
- مهندس المبيعات.
- منسق إداري.
- محاسب أول.
- منسق المخزون.
- مدير الصحة والسلامة المهنية.
- أخصائي المشتريات.
- مفتش ضمان الجودة.
- مستشار إدارة المحتوى.
- مدير فرع.
- عامل تشغيل (ثانوية فأعلى).
.. وأخرى.
أماكن العمل:
- الرياض.
- جدة.
- الدمام.
- الجبيل.
- الخبر.
المؤهلات:
- الثانوية العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس فأعلى.
التخصصات المتاحة:
- إدارة الأعمال.
- الإدارية المكتبية.
- تخصصات السكرتارية.
- الإدارة العامة.
- اللغة الإنجليزية.
- اللغة العربية.
- المحاسبة.
- المالية.
- المبيعات.
- التسويق.
- إدارة الجودة.
- الهندسة الإلكترونية.
- الهندسة الكهربائية.
- الهندسة الميكانيكية.
- الهندسة الصناعية.
- هندسة الصحة والسلامة المهنية.
- العلوم البيئية.
- علوم الحاسب.
- هندسة الحاسب.
- تقنية المعلومات.
- كافة التخصصات الأخرى.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا