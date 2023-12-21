الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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35 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في 5 مدن

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أعلنت مجموعة العليان عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 35 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في (الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، الخبر)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف المتاحة بالتفصيل:

- مسؤول الخزينة.
- مُمثل مبيعات الأعمال (ثانوية فأعلى).
- مسؤول التحليل المالي.
- أخصائي مبيعات.
- مسؤول التسويق التجاري.
- مهندس المبيعات.
- منسق إداري.
- محاسب أول.
- منسق المخزون.
- مدير الصحة والسلامة المهنية.
- أخصائي المشتريات.
- مفتش ضمان الجودة.
- مستشار إدارة المحتوى.
- مدير فرع.
- عامل تشغيل (ثانوية فأعلى).
.. وأخرى.

أماكن العمل:

- الرياض.
- جدة.
- الدمام.
- الجبيل.
- الخبر.
المؤهلات:
- الثانوية العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس فأعلى.

التخصصات المتاحة:


- إدارة الأعمال.
- الإدارية المكتبية.
- تخصصات السكرتارية.
- الإدارة العامة.
- اللغة الإنجليزية.
- اللغة العربية.
- المحاسبة.
- المالية.
- المبيعات.
- التسويق.
- إدارة الجودة.
- الهندسة الإلكترونية.
- الهندسة الكهربائية.
- الهندسة الميكانيكية.
- الهندسة الصناعية.
- هندسة الصحة والسلامة المهنية.
- العلوم البيئية.
- علوم الحاسب.
- هندسة الحاسب.
- تقنية المعلومات.
- كافة التخصصات الأخرى.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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