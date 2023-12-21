35 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في 5 مدن

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أعلنت مجموعة العليان عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 35 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في (الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، الخبر)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





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