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وظائف إدارية بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية

المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية
المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية
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أعلن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة (لا تشترط الخبرة)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

المسمى الوظيفي:



- مُحلل أمانات مجالس تنسيقية ولجان مشتركة.

شروط التقديم:

شروط التقديم:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلاقات الدولية، الاقتصاد، العلوم السياسية، الأعمال الدولية، الدبلوماسية) أو ما يعادلها.
2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- مهارات التفكير التحليلي والنقدي.
5- مهارات البحث والكتابة والتحليل.
6- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
7- مهارات استخدام الحاسب الآلي وإعداد ملفات PowerPoint وExcel وWord.

عن المركز:

- تأسس المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية في العام 2017م؛ لهدف تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع دول الشراكات، بما يسهم في بناء تلك الشراكات الاستراتيجية، وتطويرها، وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات المعنية.

موعد التقديم:

- التقديم مُتاح حاليًا وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/06/22هـ الموافق 2024/01/04م.

طريقة التقديم:

- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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