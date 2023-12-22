وظائف إدارية بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية

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طريقة التقديم:



أعلن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة (لا تشترط الخبرة)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.- مُحلل أمانات مجالس تنسيقية ولجان مشتركة.شروط التقديم:1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلاقات الدولية، الاقتصاد، العلوم السياسية، الأعمال الدولية، الدبلوماسية) أو ما يعادلها.2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.4- مهارات التفكير التحليلي والنقدي.5- مهارات البحث والكتابة والتحليل.6- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.7- مهارات استخدام الحاسب الآلي وإعداد ملفات PowerPoint وExcel وWord.- تأسس المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية في العام 2017م؛ لهدف تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع دول الشراكات، بما يسهم في بناء تلك الشراكات الاستراتيجية، وتطويرها، وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات المعنية.- التقديم مُتاح حاليًا وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/06/22هـ الموافق 2024/01/04م.- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: