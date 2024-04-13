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صحيفة تواصل الالكترونية

توقفت الدفعات رغم توفر الأهلية وتقديم 5 اعتراضات.. حساب المواطن يوجه بإجراء مهم

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن توقف الدعم والإجراء المطلوب لحل المشكلة.
جاء ذلك في رد من حساب المواطن عبر حساب "خدمة المستفيدين"، على سؤال مستفيد قال فيه  :"السلام عليكم توقفت الدفعات على والدي منذ شهر ١ يناير رغم توفر الأهليه وتقديم ٥ اعتراضات وجميعها رفضت وهو متقاعد.. ما الحل؟".اضافة اعلان

حساب المواطن ومشكلة توقف الدعم

وأجاب حساب المواطن، بقوله : "وعليكم السلام..نأمل من المستفيد الرئيسي التواصل معنا على الرقم الموحد 19912من خلال رقم الجوال المسجل لدينا في البرنامج وذلك حفاظاً على خصوصية معلوماته".
وأضاف حساب المواطن: "علماً أن أوقات العمل الرسمية لمركز الاتصال سوف تبدأ بعد إجازة عيد الفطر المبارك وذلك في يوم الاحد الموافق 5 من شوال 1445 هـ".

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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