مستفيد يشكو خصم ألف ريال من الدعم.. حساب المواطن يوجه بإجراء مهم

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن نقصان الدعم لشهر أبريل الجاري.

وقال أحد المستفيدين في رسالة عبر حساب خدمة المستفيدين: "مخصوم على الوالد أكثر من 1000 ريال وشيكنا على الدفعات الماليه ما فيه سبب للنقص، كيف أعرف سبب نقصان الدعم وما قدرت أقدم اعتراض؟".



إجراء مهم لحل مشلكة نقصان الدعم



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:



وأجاب حساب المواطن، بقوله : "أهلا بك، نأمل من المستفيد الرئيسي التواصل معنا عبر رقم الاتصال الموحد 19912 علمًا بأن أوقات العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك هي من الساعة 10 صباحاً حتى 3 عصراً ومن الساعة 8 مساءً حتى 1 صباحاً من الأحد إلى الخميس، نسعد بخدمتكم".1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.