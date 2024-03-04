توجيه من حساب المواطن لمستفيد قام بتعديل الدخل قبل نزول الدعم الجديد بيومين

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد المواطنين يستفسر فيه عن تأثير تعديل البيانات قبل نزول الدعم الجديد.



تأثير تعديل البيانات قبل نزول دعم المواطن:



تأثير الدخل على حساب المواطن:



نزول دعم المواطن لمالك منزلين:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم.. تعديل الدخل قبل يومين يشمل المواطن الجاي.. أم لا؟".وجاء الرد : " تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم، وبإمكانك التوجه إلى حسابك (ملف المستفيد- بيانات عامة) وتحديث بيانات الدخل ثم حفظ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن تأثير قيمة الدخل على صرف حساب المواطن.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. إذا صار دخلي ٨٠٠٠٠ ريال هل يتوقف حساب المواطن".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :"وعليكم السلام..يختلف الحد المانع مابين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".وكان حساب خدمة المستفيدين قد وجه تنبيها للمواطنين في وقت سابق يقول فيه :" للاستفادة من خدمات برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية والتطبيق يمكنك الاطلاع على الفيديوهات من خلال قناة البرنامج عبر منصة اليوتيوب".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار من قبل مواطن يتساءل عن كيفية نزول الدخل الشهري لها لكونه يملك منزلين.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. إذا كنت أملك منزلين (عقدين ايجار) هل سيتم نزول الاستحقاق لكلا المنزلين بحسب المعلومات في منصة إيجار؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين على سؤاله بالقول :" وعليكم السلام.. حالة السكن ونوع السكن لا تؤثر في دعم حساب المواطن، ويختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها".