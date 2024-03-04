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عاجل.. بعد صدور نتائجها في حساب المواطن.. ما هي شروط الأهلية؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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يعتبر السؤال والاستفسار عن "الأهلية" من أهم وأبرز الأسئلة التي يتلقاها برنامج حساب المواطن من قبل المستفيدين.

شروط الأهلية في حساب المواطن:اضافة اعلان

ولأجل كثرة الاستفسار عنها نبه البرنامج في أكثر من مرة على أهم شروط الأهلية والتي جاءت كالتالي:
1-أن يكون المستفيد الرئيسي سعدي الجنسية ويستثنى من ذلك "حاملي بطاقات التنقل".
2- الإقامة داخل المملكة بشرط ألا يكون سجينا أو في أحد مراكز الإيواء.
3- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

صدور أهلية حساب المواطن:

وأمس أعلن برنامج حساب المواطن، رسميا  صدور نتائج الأهلية للدورة 76 (لشهر مارس من العام الجاري 2024).
وأوضح برنامج حساب المواطن، عبر حسابه في منصة إكس : "أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على تطبيق البرنامج محددا الروابط التي يتم الدخول من خلالها.

المستهدفون من حساب المواطن:

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.

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