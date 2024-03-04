عاجل.. بعد صدور نتائجها في حساب المواطن.. ما هي شروط الأهلية؟

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يعتبر السؤال والاستفسار عن "الأهلية" من أهم وأبرز الأسئلة التي يتلقاها برنامج حساب المواطن من قبل المستفيدين.



شروط الأهلية في حساب المواطن:



صدور أهلية حساب المواطن:



المستهدفون من حساب المواطن:



خطوات التسجيل في حساب المواطن:



ولأجل كثرة الاستفسار عنها نبه البرنامج في أكثر من مرة على أهم شروط الأهلية والتي جاءت كالتالي:1-أن يكون المستفيد الرئيسي سعدي الجنسية ويستثنى من ذلك "حاملي بطاقات التنقل".2- الإقامة داخل المملكة بشرط ألا يكون سجينا أو في أحد مراكز الإيواء.3- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.وأمس أعلن برنامج حساب المواطن، رسميا صدور نتائج الأهلية للدورة 76 (لشهر مارس من العام الجاري 2024).وأوضح برنامج حساب المواطن، عبر حسابه في منصة إكس : "أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على تطبيق البرنامج محددا الروابط التي يتم الدخول من خلالها.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.