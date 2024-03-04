عاجل.. بعد صدور نتائجها في حساب المواطن.. ما هي شروط الأهلية؟

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يعتبر السؤال والاستفسار عن "الأهلية" من أهم وأبرز الأسئلة التي يتلقاها برنامج حساب المواطن من قبل المستفيدين.
شروط الأهلية في حساب المواطن:ولأجل كثرة الاستفسار عنها نبه البرنامج في أكثر من مرة على أهم شروط الأهلية والتي جاءت كالتالي:
1-أن يكون المستفيد الرئيسي سعدي الجنسية ويستثنى من ذلك "حاملي بطاقات التنقل".
2- الإقامة داخل المملكة بشرط ألا يكون سجينا أو في أحد مراكز الإيواء.
3- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
صدور أهلية حساب المواطن:وأمس أعلن برنامج حساب المواطن، رسميا صدور نتائج الأهلية للدورة 76 (لشهر مارس من العام الجاري 2024).
وأوضح برنامج حساب المواطن، عبر حسابه في منصة إكس : "أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على تطبيق البرنامج محددا الروابط التي يتم الدخول من خلالها.
المستهدفون من حساب المواطن:1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطن:فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.