بالميلادي أم بالهجري.. كيف يتم احتساب سن التسجيل في حساب المواطن؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على سؤال أحد الأشخاص يسأل عن كيفية التسجيل في البرنامج واحتساب السن المحدد بالهجري أم بالميلادي.



سن التسجيل في حساب المواطن:



تسجيل رقم الجوال في حساب المواطن:



تقليص مبلغ الدعم في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا ىيقول فيه :" السلام عليكم.. عندي أختي مواليد 2006/3/1 العمر 18سنة هل أقدر أسجلها في حساب المواطن كمستقل ويش الشروط.. وهل العمر يقبل؟".وتساءل أيضا :" عفوا العمر 18 بالهجري هل يلزم أن العمر يكون بالميلادي 18 وشكرا".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :" وعليكم السلام ، يمكن لأي فرد التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب ، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنها زيارة الموقع والدخول إلى حسابها (ملف المستفيد- المرفقات".كما أوضح البرنامج أيضا أن في رده أنه يتم احتساب العمر بناءً على تاريخ الميلاد بالهجري.كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشأن كيفية رفض رقم الجوال في الدخول للموقع.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" كيف أعدل رقم الجوال في الموقع علما أن الرقم المسجل به غير موجود لديّ".وجاء الرد : " حياك الله ، بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق أيقونة النفاذ الوطني ومن ثم تغيير رقم الجوال عن طريق ( بيانات المستفيد ، تغيير رقم الجوال".أيضا تلقى حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن اسنفسارا عن مدى تأثير الشخص الموجود بالخارج على استحقاق مبلغ الدعم.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "وجود أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90يوما يأثر ع مبلغ الدعم؟".وأجاب حساب خدمة المستفيدين يقول فيه : "أهلاً بك ، يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة".وأوضح أنه في حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي.