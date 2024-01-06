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توضيح مهم من "الزكاة والضريبة" بشأن فرض رسوم على خدمة التوصيل

هيئة الزكاة
الزكاة والضريبة
أ أ
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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حقيقة فرض رسوم على خدمة التوصيل، وذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وقالت الهيئة عبر حسابها :" أنه في حال تم فرض رسوم على خدمة التوصيل ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة إذا تم تقديمها من قِبل شخص مسجل بالنظام".اضافة اعلان

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بأن الرد على طلب استرداد الرسوم الجمركية يتم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

كيفية تقديم طلب لاسترداد الرسوم الجمركية

وأشارت الهيئة إلى أنه بإمكان صاحب طلب استرداد الرسوم الجمركية متابعة طلبه من خلال الموقع الرسمي.
جاء ذلك على صفحة الهيئة الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "منذ 17 سبتمبر تم رفع شكوى لاسترداد مبلغ ضريبي وللآن لم يتم الرد آمل الإفادة".

خطوات التقديم لطلب استرداد الرسوم الجمركية

1ـ الدخول إلى الخدمة عبر الموقع الإلكتروني.
2ـ تسجيل الدخول للمنصة.
3ـ تعبئة النموذج وإرفاق البيانات والمستندات المطلوبة.
4ـ سيصلك إشعار باستلام الطلب.

تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الاستقطاع

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر ديسمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 يناير الجاري.
وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (من هنا) .

غرامة 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يومًا

وتأتي الدعوة لتقديم الإقرارات تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يومًا تأخير من تاريخ الاستحقاق.
وتفرض ضريبة الاستقطاع على كافة المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة بالمملكة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل.

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تحذير عاجل من الزكاة والضريبة حول الرسائل الواردة على البريد الإلكتروني باسمها

موعد وطريقة تقديم طلب استرداد الرسوم الجمركية

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