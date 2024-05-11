وزارة الصحة تعلن عن برنامج تدريب المنتهي بالتوظيف برواتب تصل إلى 7,500

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أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب القبول والتسجيل في البرنامج الوطني (مساعد طبيب أسنان) المنتهي بالتوظيف القطاع الصحي الحكومي (مستشفيات وزارة الصحة) للرجال والنساء حملة البكالوريوس برواتب تصل إلى 7,500 ريال على النحو التالي:





التخصصات المطلوبة:



أماكن التوظيف:

الشروط:

المستندات المطلوبة للقبول:

المكافأة:

آلية فرز طلبات المتقدمين:



آلية المفاضلة للترشيح للمقابلات الشخصية:



ما هو برنامج مساعد طبيب الأسنان؟



طريقة التقديم:

