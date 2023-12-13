الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

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عبر تمهير.. الخطوط الحديدية تعلن عن برنامج التدريب لخريجي الدبلوم والبكالوريوس

الخطوط الحديدية
الخطوط الحديدية
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أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار) عن فتح باب التقديم عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) لخريجي وخريجات الدبلوم والبكالوريوس في التخصصات الإدارية والهندسية التالية:اضافة اعلان
 

التخصصات الإدارية المطلوبة:

 
- نظم المعلومات الإدارية
- إدارة الأعمال
- سلاسل الإمداد
- إدارة مخاطر
- تأمين
- تمويل
- التسويق
- اللغة الإنجليزية
- الموارد البشرية
- علوم بيئية
 

التخصصات الهندسية المطلوبة:

 
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الصناعية
- الهندسة المدنية
- الهندسة المعمارية
- هندسة الحاسب الآلي
 

الشروط:

 
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس في أحد التخصصات الموضحة أعلاه.
- أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
- لا يشترط الخبرة.
 

مزايا برنامج (تمهير):

 
- تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
- يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.
- يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
- يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
 
طريقة التقديم:
 

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: إضغط هنا

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