تنبيه عاجل من حساب المواطن لمن لم تودع لهم مبالغ شهر مايو

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن إيداع الدعم المخصص لشهر مايو الماضي، وشكوى البعض من عدم وصول الدعم.
حساب المواطن وإيداع دعم مايوجاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد قال فيه : "لم يتم إيداع الدعم لشهر مايو الجاري.. ما الحل؟".
وأجاب حساب المواطن، بقوله : "تم إيداع الدعم المخصص لشهر "مايو" وبإمكانك التوجه إلى حسابك والتأكد من حالة الدفعة عن طريق "تسجيل دخول، الدفعات المالية"، نسعد بخدمتك".
أيضا، كشف حساب المواطن عن الإجراء الذين يتعين اتخاذه من قبل المستفيد "الموقوف خدماته": في حال تحفظ البنك على مبلع الدعم المقدم له من البرنامج.
وردًا على استفسار حول إقدام أحد البنوك على التحفظ على مبلغ الدعم لشهر مايو بحجة "إيقاف الخدمات"، قال البرنامج عبر منصة "إكس":: لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى. ووفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي ( من هنا)".
خدمة صوتك مسموععلاوة على ذلك، كشف البرنامج عن إمكانية رفع طلب عبر خدمة "صوتك مسموع"، على النحو التالي:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن من هنا
اختيار خدمة صوتك مسموع.
تحديد نوع الطلب الرئيسي المتعلق بالمدفوعات.
اختيار نوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة".
3.4 مليار ريال دعم حساب المواطن لشهر مايووأودع حساب المواطن، في وقت سابق، 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والسبعين 10.8 مليون مستفيد وتابع.
وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبد الله الهاجري، إن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 202 مليار ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وأوضح أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريال.
وأشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.
المستهدفون من حساب المواطنتشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.