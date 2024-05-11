تنبيه عاجل من حساب المواطن لمن لم تودع لهم مبالغ شهر مايو

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن إيداع الدعم المخصص لشهر مايو الماضي، وشكوى البعض من عدم وصول الدعم.



حساب المواطن وإيداع دعم مايو



جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد قال فيه : "لم يتم إيداع الدعم لشهر مايو الجاري.. ما الحل؟".وأجاب حساب المواطن، بقوله : "تم إيداع الدعم المخصص لشهر "مايو" وبإمكانك التوجه إلى حسابك والتأكد من حالة الدفعة عن طريق "تسجيل دخول، الدفعات المالية"، نسعد بخدمتك".

أيضا، كشف حساب المواطن عن الإجراء الذين يتعين اتخاذه من قبل المستفيد "الموقوف خدماته": في حال تحفظ البنك على مبلع الدعم المقدم له من البرنامج.

وردًا على استفسار حول إقدام أحد البنوك على التحفظ على مبلغ الدعم لشهر مايو بحجة "إيقاف الخدمات"، قال البرنامج عبر منصة "إكس":: لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى. ووفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي ( من هنا)".

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3.4 مليار ريال دعم حساب المواطن لشهر مايو



المستهدفون من حساب المواطن

