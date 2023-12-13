شروط حصول المطقة على دعم سكني.. هل يجب مرور عامين على الطلاق؟

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اشترط برنامج سكني مرور عامين على الطلاق لاستفادة المطلقة من الدعم السكني.

وقال البرنامج ردًا على استفسار بهذا الخصوص، عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتان على الطلاق". اضافة اعلان



مرحباً,

بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتان على الطلاق، ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي:https://t.co/LSdFJS7BZb — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) December 13, 2023

طريقة التسجيل في سكني للمطلقات



شروط الحصول على دعم سكني للمطلقات



الوثائق المطلوبة للتقديم



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