الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

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شروط حصول المطقة على دعم سكني.. هل يجب مرور عامين على الطلاق؟

الدعم السكني
برنامج سكني
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اشترط برنامج سكني مرور عامين على الطلاق لاستفادة المطلقة من الدعم السكني. 
وقال البرنامج ردًا على استفسار بهذا الخصوص، عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتان على الطلاق".اضافة اعلان


 

طريقة التسجيل في سكني للمطلقات 

يمكن التسجيل باتباع الخطوات الآتية:
-تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الإسكان مـــن هــــنــــا.
-أدخلي كافة البيانات المطلوبة وهي (رقم بطاقة الأحوال الشخصية، رقم الدفتر العائلي).
-كتابة البيانات الشخصية (رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد).
-ستصلكِ رسالة على الجوال تحققي من الرمز المرئي المرسل على الجوال.
-افتحي الرابط الخاص بالتطبيق وأرفقي المستندات الخاصة بالراتب أو الدخل الشهري.
-أكدي التسجيل وستصلكِ رسالة أخرى عبر الجوال لتأكيد تنفيذ القبول أو الرفض.

شروط الحصول على دعم سكني للمطلقات 

حتى تتمكن المطلقات من الحصول عليها بسهولة، لابد من انطباق الشروط التالية عليها:
-أن تكون سعودية الجنسية.
-شرط أساسي الإقامة داخل أراضي المملكة.
-أن تكون المرأة المطلقة هي المعيل الأول لأبنائها.
-ألا يزيد عمر الأولاد الذكور عن 25 عامًا.
-أن يمر عامان على الطلاق.
-ألا تكون لديها سكن خاص.
-ألا تمتلك دخلاً ثابتًا مستقلاً.

الوثائق المطلوبة للتقديم 

-صورة عن السجل المدني الخاص بأسرة المتقدمة.
-إذا كانت المتقدمة يتيمة يجب تقديم شهادة وفاة الوالد/ الوالدة.
-صورة من إقرار العائلة.

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