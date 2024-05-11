السبت، 03 ذو القعدة 1445 ، 11 مايو 2024

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عاجل.. المرور يوضح إمكانية تحديد مستوى القيادة وإنهاء ساعات التدريب قبل عمر 17 سنة

المرور السعودي
المرور
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أوضحت الإدارة العامة للمرور، مدى إمكانية تحديد مستوى القيادة وإنهاء ساعات التدريب قبل عمر 17 سنة .

المسن المطلوب لإصدار تصريح قيادة

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مستفيد قال فيه : "سلام عليكم .. هل ممكن اختبار تحديد مستوى القيادة والانتهاء من ساعات التدريب المطلوبة لي قبل أن يصبح عمري 17 سنة ؟ وعندما يصبح عمري 17 سنة أستلم التصريح؟".
وأجاب المرور بقوله : "وعليكم السلام، لإصدار تصريح قيادة يلزم إتمام عمر 17 سنة. شكراً لتواصلك".

أيضا، أوضحت الإدارة العامة للمرور، رسوم تجديد استمارة السيارة، وغرامة التأخير عن كل سنة أو جزء منها.


غرامة تأخير استمارة السيارة

وقال المرور عبر حسابه بمنصة "إكس"، أنه " تُفرض غرامة تأخير بمبلغ (100) ريال عن كل سنة أو جزء منها بعد انقضاء مدة (60) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة".
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين يقول فيه: " كم رسوم تجديد استمارة السيارة نقل خاص وكم غرامة تطويف سنة؟".

كيفية تجديد استمارة السيارة

تعد عملية تجديد استمارة السيارة من أهم الخدمات التي توفرها وزارة الداخلية عبر منصة أبشر، من خلال توافر الشروط التي حددتها الوزارة واتباع خطوات محددة للتسجيل والتجديد من خلال المنصة.
وتوفيرًا للوقت والجهد أتاحت الوزارة فرصة تجديد استمارة السيارة للمواطنين أو المقيمين تجديد استمارة السيارة قبل انتهائها بـ180 يومًا، ليكون هناك متسع من الوقت أمام الجميع لتجديد الاستمارة

خطوات تجديد استمارة خصوصي

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تقدم لك منصة أبشر الإلكترونية، طريقة بسيطة ومُيسرة لتجديد الاستمارة الخصوصي، بدون الحاجة لزيارة مقرات تقديم الخدمة، من خلال الخطوات التالية:
1 ـ ادخل على الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية (من هنا).
2 ـ سجل دخول من خلال اسمك وكلمة المرور.
3 ـ سيتم تحويلك إلى القائمة الرئيسة اضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية”.
4 ـ ثم انقر على خيار “المرور”.
5 ـ اضغط على أيقونة “تجديد استمارة السيارة".
6 ـ ادخل جميع بيانات التجديد.
7 ـ ادفع الرسوم المتعلقة بالتجديد.
8 ـ انقر على خيار "تجديد".
9 ـ سيظهر لك الإشعار الخاص بالتجديد.
10 ـ شروط تجديد استمارة خصوصي بالسعودية

شروط تجديد استمارة السيارة

الشروط التي يجب أن تستوفيها قبل التقديم إلكترونيًا عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية ما يلي:
ـ إحضار رخصة القيادة القديمة.
ـ البيان الخاص بتأمين السيارة، والتأكد من أنه ساري المفعول
ـ تقديم طلب من مالك السيارة مباشرةً.
ـ دفع مبلغ مائة ريال سعودي، وهي رسوم التقديم.
ـ سدد قيمة المخالفات المتعلقة بالسيارة.
ـ صورة بطاقة الهوية السارية.
ـ الشهادة الخاصة بفحص السيارة الفني، والذي يتم دوريا كل عدة أشهر.

رسوم تجديد استمارة السيارة

وتحدد قيمة الرسوم المتعلقة بتجديد استمارة السيارة الخصوصي، على حجم السيارة ونوعها، فعليك أن الرسوم المقررة حسب نوعها وحجمها كالتالي:
 مركبة أشغال عامة  300
مركبة أجرة                200
سيارة نقل عام           400
سيارة نقل خاص         200
سيارة صغيرة              200
سيارة خاصة                 100
دراجة آلية                    100
حافلة عامة                400

300 ريال رسوم تجديد الاستمارة

أعلنت الهيئة العامة للمرور في المملكة أنه يمكن القيام بتجديد استمارة السيارة مقابل دفع رسوم بقيمة (300) ريال، بحيث يكون التجديد لمدة ثلاث سنوات، مع العلم أن التجديد يمكن أن يكون قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.

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