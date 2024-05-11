عاجل.. أمانة الطائف تعلن عن وظائف من المرتبة الخامسة حتى الثامنة.. التفاصيل

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أعلنت أمانة محافظة الطائف عن رغبتها بشغل وظائفها الشاغرة (للرجال) على سلم الموظفين العام عن طريق التعاقد وفـق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية في التخصصات (الإدارية، الفنية، الهندسية) على النحو التالي:



وظائف أمانة الطائف:



التخصصات المطلوبة:



طريقة التقديم:

