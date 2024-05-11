السبت، 03 ذو القعدة 1445 ، 11 مايو 2024

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عاجل.. أمانة الطائف تعلن عن وظائف من المرتبة الخامسة حتى الثامنة.. التفاصيل

أمانة الطائف
أمانة الطائف
أ أ
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أعلنت أمانة محافظة الطائف عن رغبتها بشغل وظائفها الشاغرة (للرجال) على سلم الموظفين العام عن طريق التعاقد وفـق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية في التخصصات (الإدارية، الفنية، الهندسية) على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف أمانة الطائف:

- أخصائي أمن معلومات
- مهندس مدني مساعد
- مهندس معماري مساعد
- مهندس زراعي مساعد
- باحث ميزانية مساعد
- مساعد مراجع
- فني دعم مساعد
 

التخصصات المطلوبة:

 - الإدارية
- الفنية
- الهندسية
 

طريقة التقديم:

 
يبدأ التقديم من الأحد الموافق 1445/11/4هـ عبر منصة جدارات: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الخميس الموافق 1445/11/8هـ.

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