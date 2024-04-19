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توضيح مهم من "التأمينات" بشأن العمالة غير السعودية

التأمينات الاجتماعية1
أرشيفية
أ أ
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تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع سؤال أحد المواطنين حول العمالة غير السعودية.

تحديث بيانات العمال الغير سعوديين:اضافة اعلان

وقال المواطن إن المال لديه مضافين للتأمينات من بداية عملهم معه، ثم فجأة تم استبعادهم بدون سبب وعندما دخل على "الصندوق" طُلب منه استكمال بياناتهم من جديد.
ورد الحساب موضحاً بأنه :" يلزم تحديث بيانات المشتركين الغير سعوديين في وزارة الموارد البشرية، حيث أن تسجيل واستبعاد ونقل المشتركين الغير سعوديين يتم آليا وفق البيانات الواردة الى المؤسسة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

صرف منحة الزواج دون اشتراط تقديم طلب:

وفي وقت سابق، تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، منحة الزواج للوريثة المقبلة على الزواج، وفق شروط محددة.
وتشترط "التأمينات" أن يكون مورِّث المستفيدة من منحة الزواج مشتركًا وخاضعًا لنظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك أن تكون قد قامت بتسجيل الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة.
وقالت إن صرف هذه المنحة يكون "لمرة واحدة بشكل استباقي دون حاجة الوريثة إلى تقديم طلب، فيما يتم إيقاف المعاش لها، وإذا طلقت المرأة أو ترملت بعد ذلك تتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين".

منحة الزواج هل تشمل المطلقة؟

وردًا على استفسار حول ما إذا كانت منحة الزواج تشمل المطلقة أم التي لم يسبق لها الزواج فقط؟، أجابت "التأمينات" عبر حسابها في منصة "إكس": "تصرف منحة الزواج للوريثة من معاش المتوفى في نظام التأمينات الاجتماعية في حال كانت (مستفيدة من المعاش) وقت عقد النكاح، ويساوي مبلغها (18) مره من قيمة نصيب المستفيدة، وتصرف لمرة واحدة بعد تسجيلها الزواج لدى الجهات الحكومية بشكل آلي دون الحاجة لرفع طلب".


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