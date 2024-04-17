عاجل.. "قدّمت استقالة واستلمت مكافأة نهاية الخدمة.. هل يوجد لي مستحقات في التأمينات؟

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تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع سؤال مواطن يقول :" أنا قدمت استقالة واستلمت مكافأة نهاية خدمة، هل يوجد لي مستحقات في التأمينات؟".



التقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة:



صرف معاش التقاعد لشهر أبريل:



التأمينات وفرع الأخطار المهنية

