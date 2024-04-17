عاجل.. "متوفي وملفه التأميني ساري.. ما العمل"؟.. التأمينات ترد

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تفاعل حساب العناية بالعملاء، التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع سؤال أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، حول والده المتوفى.



المشترك متوفي لكن تأميناته سارية!:



حل مشكلة الرفض في ساند:



10 أسباب توقف صرف تعويض "ساند":



وقال صاحب الحساب في سؤاله :" صاحب العمل متوفي من عام 1434 للأسف التأمينات غير مربطة مع الداخلية للاستعلام عن هوية المتوفي ومتى نقل العمالة وللأسف متوقعين إن التأمينات إن المشترك حي يرزق وهو متوفي".وجاء الرد كالتالي: "نفيدك أن (إضافة، نقل، استبعاد، تعديل المهنة) المشتركين غير السعوديين من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث ترد البيانات إلى التأمينات الاجتماعية آليا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".وفي وقت سابق، تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات مع استفسار أحد المستفيدين بشأن رفضه في ساند بعد انتقاله لمدينة جديدة وتركه لعلمه.وورد في سؤال المستفيد: ""انتقلت للعيش في مدينة ثانية وخرجت من العمل وقدمت على ساند وتم رفضي لهذا السبب، كيف أحل المشكلة؟".وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله.. ساند يصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته ومرفق لكم أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف ساند، ويمكنك التحقق من الأهلية لنظام ساند عبرالرابط: "هنا"، وفي حال توافق شروط ساند يمكنك التقدم بطلب عبر حسابك الشخصي.وحسب المؤسسة، فقد أنشئ نظام ساند لتحقيق الحماية الاجتماعية للموظفين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، وتوفير تعويض كمصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.ويتساءل كثيرون عن الأسباب التي يوقف بموجبها تعويض ساند، حيث يتوقف صرف التعويض عن المستفيد لكل مرة من مرات الاستحقاق في أي من الحالات الآتية:1 - الوفاة.2 - إذا لم يعد مسجّلًا لدى الوزارة.3 - في حال زوال أي من شروط الاستحقاق.4 - إذا لم يعد يبحث بجدية ونشاط عن عمل.5 - إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوّغ مقبول.6 - إذا أصبح المستفيد غير قادر على العمل.7- إذا كان له دخل شهري من عمل أو نشاط خاص.8 - إذا لم يتقيّد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.9 - إذا تجاوزت فترة بقاء المستفيد خارج المملكة 60 يومًا متصلة أو متقطعة.10 - إذا بلغ سن الستين وكان مستحقًا لمعاش وفقًا لأحكام نظام التأمينات.