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عاجل.. مُطالب بسداد أقساط بقيمة 50 ألف ريال.. هل يؤثر ذلك على دعم المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، مع استفسار من قبل مواطن يتسائل فيه عن مدى تأثير الأقساط السنوية على الدعم الشهري.

تأثير الأقساط على دعم المواطن:اضافة اعلان


وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : " هل الأقساط تؤثر على مبلغ الدعم لو كان الدخل السنوي 80 ألف والأقساط السنوية 50 ألف هل يعتبر الدخل الفعلي 30 ألف ؟".

وجاء الرد :" حياك الله ، لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، و يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات".

راتبه تجاوز الحد المانع هل يستحق دعم المواطن:


كما أجاب حساب خدمة المستفيدين، على سؤال وُجه له من قبل مواطن يطالب بصرف الدعم الشهري مع اعترافه أن راتبه تجاوز الحد المانع لكن عليه مديونيات.
وكان أحد الأشخاص قد بعث باستفسار لخدمة المستفيدين يقول فيه : "أنا صحيح راتبي يتجاوز الحد المانع.. ولكن عندي إيقاف خدمات ومطالب بسداد مديونيات.. أرجو إعادة صرف المبلغ".

وجاءه الرد بالقول : " أهلا بك.. في تجاوز إجمالي دخل الأسرة الحد المانع من الدعم تصبح الأسرة غير مستحقة للدعم".

حساب موظف بشركة بترول في حساب المواطن:


وفي وقت سابق أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين، على استفسار من قبل مواطن يعمل في شركة بترول حيث يقضي شهرا بها خارج المملكة وآخر بداخله، عن كيفية حساب دخله في دعم المواطن.
وكان أحد الأشخاص قد وجها سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم.. أنا اعمل بشركة خدمات بترولية بحرية (حفريات) تم خصم مبلغ الدفعة بسبب التواجد خارج المملكة وسبب ذلك أن الشركة التي أعمل بها تخلينا نشتغل على الحدود الإماراتية تابع للشركة شهر هناك وشهر إجازة ما العمل".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول : " وعليكم السلام.. يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يوما، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوما خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن".

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