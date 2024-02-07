عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تأثير وثيقة "العمل الحر" على استحقاق الدعم

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، عن استفسار ن قبل مواطن يستفسر عن مدى تأثير وثيقة العمل الحر على استحقاق الدخل الشهري من البرنامج.





تأثير وثيقة العمل الحر على حساب المواطن:



استبعاد مواطن من الدعم خارج المملكة:



وكان أحد المواطنين قد وجّه سؤالا يقول فيه :" لو طلعت وثيقة عمل حر.. هل يؤثر على حساب المواطن؟".وجاء الرد :" حياك الله ، لا يؤثر ذلك.. وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية http://portal.ca.gov.sa .. نسعد بخدمتك".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، على تساؤل من قبل مواطن خارج المملكة، والذي تم استبعاده من الدعم الشهري، وكيفية العودة لأجل الاستحقاق الشهري.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :"السلام عليكم.. تم استبعادي للتواجد خارج المملكة.. هل ممكن أرجع الدعم لأني في أشد الحاجة إليه".وجاء الرد :" وعليكم السلام.. يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يوما، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوما خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن".تحذير من حساب المواطن:أيضا وجه حساب خدمة المستفيدين، تحذيرا بشأن عدم الدقة في تقديم البيانات أثناء عملية التسجيل، خاصة فيما يتعلق بإرفاق عقد الإيجار.وكان أحد الأشخاص السلام عليكم .. أرغب في تقديم لحساب المواطن وأنا مستأجر عند والدي بعقد الكتروني هل يمانع ذالك؟".وجاء الرد :" وعليكم السلام ، في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند، وسيتم مطابقة بياناتك المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة وفي حال عدم صحة المعلومات فإن ذلك يعرضك للجزاءات وفق سياسات وضوابط البرنامج".