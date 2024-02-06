عاجل.. كيف يتم حذف "مصدر دخل" لم يعد موجودا في حساب المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، مع استفسار من قبل شخص يتساءل فيه عن كيفية حذف "مصدر دخل" لم يعد موجودا لديه الآن.





حذف مصدر دخل في حساب المواطن: اضافة اعلان



تحذير من حساب المواطن:



استبعاد مواطن من الدعم خارج المملكة:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. كيف أحذف مصدر دخل لم يعد موجود الآن؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره بالقول : " وعليكم السلام.. بإمكانك حذف الدخل عن طريق حسابك (ملف المستفيد، بيانات عامة) وحذف الدخل ثم الضغط على " حفظ " ، نسعد بخدمتك".أيضا وجه حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، تحذيرا بشأن عدم الدقة في تقديم البيانات أثناء عملية التسجيل، خاصة فيما يتعلق بإرفاق عقد الإيجار.وكان أحد الأشخاص السلام عليكم .. أرغب في تقديم لحساب المواطن وأنا مستأجر عند والدي بعقد الكتروني هل يمانع ذالك؟".وجاء الرد :" وعليكم السلام ، في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند، وسيتم مطابقة بياناتك المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة وفي حال عدم صحة المعلومات فإن ذلك يعرضك للجزاءات وفق سياسات وضوابط البرنامج".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، على تساؤل من قبل مواطن خارج المملكة، والذي تم استبعاده من الدعم الشهري، وكيفية العودة لأجل الاستحقاق الشهري.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :"السلام عليكم.. تم استبعادي للتواجد خارج المملكة.. هل ممكن أرجع الدعم لأني في أشد الحاجة إليه".وجاء الرد :" وعليكم السلام.. يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يوما، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوما خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن".