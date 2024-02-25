عاجل.. إيداع دعم سكني في حسابات المستفيدين اليوم

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أعلن برنامج سكني، عن إيداع الدعم الشهري في حسابات المستفيدين اليوم ولمدة 5 أيام قادمة.

وردًا على استفسارات متكررة حول أسباب تأخر الإيداع في الموعد الشهري - 24 من فبراير - قال البرنامج: "نود إحاطتكم أنه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، على أن يتم الإيداع في مدة أقصاها 5 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى".

مرحباً، نود إحاطتكم انه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، على أن يتم الإيداع في مدة اقصاها 5 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) February 24, 2024

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