الجمعة، 12 رمضان 1445 ، 22 مارس 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه من حساب المواطن بخصوص التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي

حساب المواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال مواطن يستفسر فيه عن سبب عدم ظهور تابع له رغم قيامه بإضافته في البرنامج.

ظهور البيانات في حساب المواطن:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه:" تمت إضافة تابع ولم يظهر ضمن التابعين؟".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين :"بإمكانك معرفة التابعين المضافين عن طريق (ملف المستفيد -التابعين )،وفي حال تم إضافة تابع بعد تاريخ " 10 مارس" سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "مايو".
كما أوضح البرنامج أيضا في رده :" يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه".

إيقاف الخدمات في حساب المواطن:

أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن كيفية وجود حل حالة تجميد حسابه البنكي بالرغم من كونه "نشط" في حساب المواطن.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. عندي إيقاف خدمات وفي الأشهر الماضية كنت أقدر أسحب المبلغ أو تحويله تم تجميد الحساب من البنك ولا أستطيع السحب أو التحويل أو تنشيط الحساب.. هل في حل؟".
وجاء الرد :" وعليكم السلام ، في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا " نشط " وكنت مستحق للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك..  نسعد بخدمتك".

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