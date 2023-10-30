الإثنين، 15 ربيع الثاني 1445 ، 30 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. هل يمكن الجمع بين المعاش وراتب العمل؟.. توضيح من "التأمينات" للوريث

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
أ أ

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا حول ما إذا كان بإمكان الورثة الجمع بين المعاش وراتب العمل. 
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد الورثة، يسأل: أنا أحصل على معاش من التأمينات، هل في حال توظفت وسجلت في التأمينات ينقطع معاش الوالد المتوفى؟ وفي حال تركتُ الوظيفة هل أحصل عليه مجددًا؟اضافة اعلان
وقالت التأمينات عبر حساب "العناية بالعملاء" في منصة "إكس": "يحق للوريث/ة في نظام التأمينات الجمع بين الاستحقاق من المعاش والدخل من العمل في حدود (3000) ريال".
وأضافت: "وفي حال كان الدخل من العمل تجاوز (3000) ريال يتم إيقاف نصيب الوريث من المعاش".


المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وتوفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة.
وتغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي.
وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية وفروعه ولوائحه التنفيذية ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة وفقًا لأحكام الأنظمة والتنظيمات الصادرة بهذا الشأن. 
وتطبق هذه الأحكام بشكل إلزامي على جميع العسكريين والموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في ميزانيات الدولة وميزانيات الهيئات العامة وعلى جميع العمال السعوديين العاملين في منشآت في القطاع الخاص بالمملكة، ويطبق بشكل اختياري على العاملين لحسابهم الخاص. 
وتقوم المؤسسة أيضًا بخدمة المستفيدين من نظامي تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون. 

اقرأ أيضا

سكني
12:09 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

هل تم إلغاء شرط السنتين للمطلقة؟.. رد جديد من سكني

اختبار القدرة المعرفية
11:53 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 9 خطوات لتعديل موعد اختبار الرخصة المهنية

الطقس جازان
11:15 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من الدفاع المدني حول حالة الطقس في جازان

وزارة الحرس الوطني
11:02 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

سارع بالتقديم.. الحرس الوطني يطرح عشرات الوظائف للثانوية فأعلى

اقرأ أيضا

عاجل.. حساب المواطن: لا بد من توافر هذا الشرط لإيداع الدعم في حساب المستفيدين

للدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بوزارة الطاقة في مختلف المناطق

قوات الاحتلال تقتحم قرى وبلدات بالضفة الغربية وتعتقل عشرات الفلسطينيين

عاجل.. كيف تحسب قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة الأخيرة؟

بشرى.. تأمين صحي مجاني مدى الحياة خلال أشهر.. تعرف على التفاصيل

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 12:06 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

عاجل.. التأمينات تكشف حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة على المشتركين

الراتب -- ريال - الموارد 4:07 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

لأصحاب الأعمال.. تعرف على شرط تعديل أجر الموظف عن طريق "مدد"

مداد - راتب - الاجور - ريال 4:46 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

التأمينات الاجتماعية تكشف عن الحد الأدنى لمعاش التقاعد

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 2:49 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

التأمينات تكشف: الإعفاء من غرامات التأخير في تلك الحالة

اقرأ أيضا

مرضى الاكتئاب
8:35 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

استشاري نفسي: مرضى الاكتئاب يعانون بشدة في هذا التوقيت

وزارة الطاقة
1:27 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

وزارة الطاقة تعلن عن 55 وظيفة شاغرة بمختلف المناطق

حساب المواطن
10:23 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

تعيش في منزل والدها المتوفي وغير متزوجة.. كيف تستفيد من حساب المواطن؟

ابشر - الاحوال المدنية - تجديد الهوية
10:08 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

الأحوال المدنية توضح الطريقة الصحيحة لرفع الملفات لتعديل البيانات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
12:20 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. هل يمكن الجمع بين المعاش وراتب العمل؟.. توضيح من "التأمينات" للوريث

سكني
12:09 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

هل تم إلغاء شرط السنتين للمطلقة؟.. رد جديد من سكني

اختبار القدرة المعرفية
11:53 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 9 خطوات لتعديل موعد اختبار الرخصة المهنية

حساب المواطن
10:54 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: لا بد من توافر هذا الشرط لإيداع الدعم في حساب المستفيدين

أمطار غزيرة وسيول
10:08 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

إنذار أحمر لـ 11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة وينبه مغامري الأودية

أهم 10
9:32 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة وتأمين صحي مجاني مدى الحياة