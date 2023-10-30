عاجل.. هل يمكن الجمع بين المعاش وراتب العمل؟.. توضيح من "التأمينات" للوريث

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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا حول ما إذا كان بإمكان الورثة الجمع بين المعاش وراتب العمل.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد الورثة، يسأل: أنا أحصل على معاش من التأمينات، هل في حال توظفت وسجلت في التأمينات ينقطع معاش الوالد المتوفى؟ وفي حال تركتُ الوظيفة هل أحصل عليه مجددًا؟ اضافة اعلان

وقالت التأمينات عبر حساب "العناية بالعملاء" في منصة "إكس": "يحق للوريث/ة في نظام التأمينات الجمع بين الاستحقاق من المعاش والدخل من العمل في حدود (3000) ريال".

وأضافت: "وفي حال كان الدخل من العمل تجاوز (3000) ريال يتم إيقاف نصيب الوريث من المعاش".



وعليكم السلام حياك الله ، يحق للوريث/ة في نظام التامينات الجمع بين الاستحقاق من المعاش والدخل من العمل في حدود (3000) ريال، وفي حال كان الدخل من العمل تجاوز (3000) ريال يتم إيقاف نصيب الوريث من المعاش.

نسعد بخدمتك. — العناية بالعملاء (@GosiCare) October 30, 2023

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية



وتوفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة.وتغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي.وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية وفروعه ولوائحه التنفيذية ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة وفقًا لأحكام الأنظمة والتنظيمات الصادرة بهذا الشأن.وتطبق هذه الأحكام بشكل إلزامي على جميع العسكريين والموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في ميزانيات الدولة وميزانيات الهيئات العامة وعلى جميع العمال السعوديين العاملين في منشآت في القطاع الخاص بالمملكة، ويطبق بشكل اختياري على العاملين لحسابهم الخاص.وتقوم المؤسسة أيضًا بخدمة المستفيدين من نظامي تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون.