الجمعة، 09 ذو القعدة 1445 ، 17 مايو 2024

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عاجل.. بعد الزواج الثاني.. هل يمكن للمتزوجة الاستقلال بعقد إيجار وصرف دعم المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل متزوجة تسأل عن إمكانية استقلالها بعد عقد الزواج الثاني وصرف الدعم الشهري لحساب المواطن.

استقلال المتزوجة في حساب المواطن:اضافة اعلان

وكانت إحدى الزوجات قد وجهت سؤالا للبرنامح عبر حسابه على منصة إكس تقول فيه :"هل ينزل لي حساب المواطن بعد عقد النكاح الثاني ولدي تابع بعد ( ابن ) وهل استطيع استقل بعقد إيجار حتى لو متزوجة؟".
وجاء الرد من البرنامج على استفسارها بالقول :"حياك الله.. في حال كانت الحالة الاجتماعية متزوجة يتم إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة "الزوج" و بإمكان رب الأسرة إضافتك كتابع عن طريق حسابه (ملف المستفيد، التابعين ، وإضافة التابعين ثم الضغط على إضافة ثم حفظ ) ، نسعد بخدمتك".

تسجيل الأطفال مع زوج الأم:

كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل زوجة تسأل عن إمكانية إضافة بناتها الأيتام بعد زواجها من آخر لأجل صرف الدعم الشهري لهن.
وكانت إحدى الزوجات قد وجهت سؤالا للبرنامج تقول فيه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أنا عندي بنات أيتام أبوهم متوفي وتزوجت زوج آخر.. هل أقدر أسجل بناتي الأيتام مع الزوج - زوج الأم-  أفيدوني جزاكم الله خيرا؟" .
وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفسارها بالقول :" وعليكم السلام.. بإمكانك إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة القرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة صك ولاية أو إثبات احتضان.. نسعد بخدمتك".

تسجيل الزوجة وأطفالها فقط في حساب المواطن:

أيضا رد حساب خدمة المستفيدين على تساؤل من قبل زوجة تستفسر عن إمكانية تسجيلها مع أطفالها فقط بدون الزوج بسبب انفراده بالدعم.
وكانت إحدى الزوجات قد وجهت سؤالا للبرنامج تقول فيه :"السلام عليكم.. هل يمكن التسجيل أنا وأطفالي فقط مع العلم أن الزوج لا يعطيني من حساب مواطن".
وجاء الرد من البرنامج على استفسارها بالقول :"وعليكم السلام.. بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة".

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