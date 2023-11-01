كيفية احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية؟

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آلية احتساب العمر في نظام التأمينات.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول قرار مجلس الوزراء باحتساب التاريخ الميلادي في المدد والإجراءات، وما إذا كان يشمل نظام التقاعد واحتسابه؟ اضافة اعلان

وقالت التأمينات عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية وفقًا للتقويم الهجري".

وأضافت: "وفي حال طرأ تعديل سيتم الإعلان عن ذلك عن طريق حساب المؤسسة الرسمي".



حياك الله،

يتم احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية وفقاً للتقويم الهجري و في حال طرأ تعديل سيتم الإعلان عن ذلك عن طريق حساب المؤسسة الرسمي.

نسعد بخدمتك. — العناية بالعملاء (@GosiCare) November 1, 2023

كيفية احتساب سن التقاعد؟



وأفادت التأمينات، في رد سابق، حول كيفية احتساب سن التقاعد، بأنه "يحسب العمر بالتاريخ الهجري، ويحق للمشترك في نظام التأمينات التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر مدة اشتراك 120 شهرًا، أو 60 شهرًا كحد أدنى لتقاعد سن الستين مع إضافة مدة "اعتبارية" مكملة لـ 120 شهرًا، أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين".والقاعدة المعمول بها في الإحالة إلى سن التقاعد بالمملكة، هي 60 عامًا استنادًا إلى التقويم الهجري (58 عامًا وفقًا للتقويم الميلادي).